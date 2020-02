Overbetuwe houdt vast aan besluit: Bakkers mogen niet terug naar huis

KNVB start onderzoek naar incident bij Spero waarbij scheids­rech­ter jeugdtrai­ner neersloeg

18 februari ELST - De KNVB is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart naar het incident waarbij een scheidsrechter zaterdag een jeugdtrainer neersloeg op de velden van Spero in Elst. Jeugd onder 17 van Spero speelde daar een wedstrijd tegen OVC’85 uit Oosterbeek in de hoofdklasse.