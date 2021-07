Overbetuwe leeft mee met partnergemeente Zülpich na overstromingen: ‘Wij zijn er ook in minder goede tijden’

Campings in Gendt en Oosterhout gaan kopje onder: ‘Lastig voor onze gasten, maar een windhoos is erger’

14 juli GENDT/OOSTERHOUT - De campings Waalstrand in Gendt en De Grote Altena in Oosterhout lopen komend weekeinde grotendeels onder water. Dus is op de noordelijke Waaloever nu al het grote ontruimen en verplaatsen van campinggasten begonnen.