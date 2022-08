Overbetuwe maait bermen om natuurbranden te voorkomen: ‘Dat het nu even regent, maakt weinig verschil’

Overbetuwe geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Veiligheidsregio, de VGGM. Een medewerker van de gemeente was woensdag aan het werk in Valburg en Zetten op plaatsen waar de begroeiing hoog is.



,,Tegenwoordig laten we het gras in de bermen op veel plekken doorgroeien, voor de biodiversiteit. Maar vanwege de veiligheid maaien we nu een aantal bermen in de buurt van woningen en bossen toch eerder”, zegt boomverzorger Erwin Degen van de gemeente Overbetuwe.