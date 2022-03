Overbetuwe steekt 1,7 miljoen in coronasteun: geld voor jeugd, horeca en verenigingsleven

,,We zijn dan wel weer bijna terug naar het normale leven, de effecten van de coronacrisis zijn nog wel degelijk op veel plaatsen in de samenleving goed voelbaar”, zegt wethouder Brigitte Faber-de Lange.

,,Met deze maatregelen willen we onze maatschappelijke organisaties en ondernemers versterken. Zij spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in onze dorpen. Ook voor het welzijn van jongeren stellen we geld beschikbaar. Zij hebben een zware tijd gehad”, aldus Faber de Lange, die de gemeenteraad vraagt om die 1,7 miljoen aan steunmaatregelen beschikbaar te stellen. De raad buigt zich daar na de verkiezingen over in mei.