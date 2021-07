Overbetuwe verzegelt bedrijfspand in Heteren na ontdekking grote wietkwekerij

Ogentroost, ridder­spoor en kamille; op landgoed Biljoen is het oude graanland­schap terugge­keerd

9:12 VELP - Het aloude graanlandschap van de Veluwezoom is teruggekeerd op het landgoed Biljoen in Velp. In het Ossendaal, aan de Velpse bosrand, onderhouden de boeren Wilco Nieuwenhuis en Bart Lubbers deze zomer 12 hectare graan op een agro-ecologische manier.