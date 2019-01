Overbetuwe vreest te grote Hornbach in Ressen

Vandalen vernielen autospie­gels in Her­veld-An­delst

20 januari HERVELD/ANDELST - De politie in Overbetuwe is op zoek naar vandalen die in Herveld en Andelst verschillende auto's hebben vernield. Het is onduidelijk om hoeveel daders het gaat. De politie vraagt of mensen beelden van dashcam's of andere camera's vrij zouden willen geven.