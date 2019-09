Overbetuwe wil geen wiet kweken voor Arnhem en Nijmegen

Liever helemaal niet, maar als het dan toch moet alleen als burgemeester Patricia Hoytink-Roubos daar een positief advies voor heeft afgegeven. Iets waar ze niet op vooruit wil lopen.

Burgerbelangen Overbetuwe wilde eigenlijk een raadsbrede brief over de zaak aan politiek Den Haag sturen, maar zag daar van af omdat PvdA en CDA hun eigen fracties in Den Haag al hebben benaderd.

Grote kans op verzoek

Volgens de BOB is er een grote kans dat Lingewaard en Overbetuwe op de schouder worden getikt als het gaat om het kweken van wiet voor Arnhem en Nijmegen. Die plaatsen zijn aangewezen voor een proef, waarbij ook de kweek van wiet legaal wordt. ,,Ik zie met name op Arnhems grondgebied geen ruimte waar dat zou kunnen. De kans dat ze daar naar een buurgemeente moeten uitwijken is dan ook groot”, aldus Ard op de Weegh namens BOB.

,,In Lingewaard hebben kwekers al aangegeven daar open voor te staan, maar ook in Overbetuwe zijn kwekers die dat wel willen. Niet vreemd, want we hebben het over gegarandeerde afname van de productie.”