Overbetuwe wil woningen voor arbeidsmigranten, maar alleen in buurt van bedrijfsterrein

Sabine zet de deuren van haar zorgboerde­rij open: ‘Luisteren en helpen is mijn passie’

1 mei HERVELD/ ZETTEN - De deuren van haar Herveldse zorgboerderij openzetten en iedereen een kijkje laten nemen: het is een hele stap voor Sabine van Meurs. Maar als ergens ‘onbekend maakt onbemind’ geldt, is dat bij deze vorm van zorg. ,,Laten zien wat we doen, want we leveren in een prachtige woonzorgboerderij een fatsoenlijk leven voor kwetsbaren.”