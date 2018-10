Overbetuwe ziet woonwagenkamp niet als onderdeel landelijk protest: ‘Familie strijdt om eigen plek’

ARNHEM/ ELST - Voert de familie Struijk-Klokgieter met de bezetting van het voormalige woonwagenkamp in Elst alleen actie voor de eigen belangen, of vragen ze aandacht voor alle woonwagenbewoners. Die vraag stond vrijdag centraal in de rechtbank in Arnhem.