Overbetuwenaar wint 1 miljoen bij Lotto XL

Opgestapte voorzitter 50Plus: 'Geen messen, maar hele bestekla in mijn rug'

20 mei NIJMEGEN - Het is crisis bij 50Plus nu het bijna voltallige bestuur is opgestapt. In het oog van de storm staat Jan Zoetelief uit Bemmel. Als partijvoorzitter moest hij overleven in een slangenkuil van oude mannen maar strandde hij in het zicht van de haven. ,,De rok van naïviteit is deze week wel van me afgevallen.’’