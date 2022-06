Overbetuwse burgemeester Hoytink-Roubos bekogeld met steen tijdens boottocht op de Rijn

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe is zaterdag gewond geraakt aan haar been. Jongeren op de oever van de Rijn gooiden een steen naar de boot waarop ze zat, waarbij de burgemeester werd geraakt.

,,We voeren met een aantal burgemeesters over de Rijn op uitnodiging van mijn Wageningse collega. Op de terugweg naar Wageningen voeren we tussen Renkum en Wageningen langs wat jongeren op de Rijnoever en één van hen gooide een ongeveer 10 centimeter grote steen naar de boot. Ik kreeg hem vol op mijn scheenbeen", zegt Hoytink-Roubos een dag later.

Naar huisartsenpost

De Overbetuwse burgemeester heeft zich, nadat ze eerst naar huis was gegaan, toch op de huisartsenpost in Arnhem laten behandelen omdat de wond zeer pijnlijk en opgezwollen was. Ze kreeg ook een tetanusinjectie om infectie van de wond te voorkomen.

Quote Als hij het idee heeft dat het gooien met grote stenen grappig is, hoop ik hem door op de gevolgen te wijzen toch op andere gedachten te brengen Patricia Hoytink-Roubos, Burgemeester Overbetuwe

Geen aangifte

Hoytink-Roubos heeft geen aangifte van het incident gedaan en het voorval is na aankomst in de Wageningse haven ook niet bij de politie gemeld. Wel zette ze haar verhaal op Facebook. ,,Daar is natuurlijk wel over nagedacht, maar aangifte doen heeft geen zin. Het is toch niet te bewijzen wie er heeft gegooid. Maar door het op Facebook te zetten hoop ik wel aan de jongen die heeft gegooid duidelijk te maken wat de gevolgen van zo'n actie zijn. Als hij het idee heeft dat het gooien met grote stenen grappig is, hoop ik hem door op de gevolgen te wijzen toch op andere gedachten te brengen. Hij had ook iemand op het hoofd kunnen raken, dan waren de gevolgen veer erger geweest.”

Hoytink-Roubos denkt dat het op spontaan baldadig gedrag ging en dat het niet om een gerichte actie tegen haar of een collega-burgemeester ging. ,,We voeren op ongeveer dertig meter afstand van de oever, ik denk niet dat de stenengooier wist naar wie hij aan het gooien was. En dan is het stom toeval dat ik net werd geraakt.”

