Overbetuwse jeugd drinkt minder, maar gemeente wil meer controles bij (sport)verenigingen

Met video Brandweer rukt twee keer uit voor brand bij omstreden bouwval in Huissen, politie houdt verdachte aan: ‘Maar niet voor brandstich­ting’

De brandweer is binnen twaalf uur twee keer uitgerukt voor een brand bij een omstreden bouwval aan het Laaksevoetpad in Huissen. Zaterdagochtend stond daar een leegstaande schuur in brand.