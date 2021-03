‘Overlastgebied’ rondom de bouw van de nieuwe spoortunnel aan de Rijksweg-Noord in Elst te klein ingeschat

Dat stelt Cor Coenrady Consult in een rapport over de werkzaamheden, dat op verzoek van oppositiepartij Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) is opgesteld.

BOB maakte het rapport van Coenrady Consult maandag openbaar. Raadslid Aad Noordermeer stelt dat het rapport ondanks de kritiek op de gemeente niet als een aanval op het gemeentebestuur moet worden gelezen. ,,Maar we moeten er met zijn allen wel van leren en het een volgende keer beter doen", aldus Noordermeer.

Geluids- en triloverlast

In augustus vorig jaar is aan de Rijksweg-Noord de nieuwe tunnelbak voor wegverkeer onder het spoor geplaatst. In een tijdvak van vier dagen werden damwanden en heipalen geplaatst die voor het ondersteunen van het spoordek en het op zijn plaats houden van de omliggende grond noodzakelijk waren. Dat ging volgens omwonenden met ernstige geluids- en triloverlast gepaard.

Overbetuwe verleende een ontheffing geluidshinder om het werk aan de nieuwe onderdoorgang in die periode, zowel overdag als 's nachts mogelijk te maken. Dat gebeurde op basis van de algemene plaatselijke verordening. Volgens Coenrady Consult was dat juridisch onjuist en had het uit 2012 stammende bouwbesluit als basis voor de ontheffing moeten dienen. Dat meende ook de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) in een advies, maar dat werd genegeerd, zo stelt Conrady na het bestuderen van alle documenten.

Groter gebied

Quote Nu was de insteek van de gemeente te veel gericht op het snel kunnen laten uitvoeren van het werk Aad Noordermeer, BOB Als dat wel was gedaan, zo concludeert Coenrady, zou de gemeente op basis van geluids- en trillingsnormen een groter gebied rondom de tunnelbak als ‘overlastgebied’ hebben aangewezen. Dan waren meer inwoners van te voren gewaarschuwd en waren er ook meer panden van te voren gecontroleerd om eventuele schade door de bouwwerkzaamheden in kaart te brengen.

Te weinig oog voor omwonenden

Noordermeer: ,,Dan hadden we meer inwoners compensatie of tijdelijk verblijf elders kunnen aanbieden. Nu was de insteek van de gemeente te veel gericht op het snel kunnen laten uitvoeren van het werk en werd er te weinig rekening gehouden met omwonenden. Overlast bij dit soort werk is onvermijdelijk, maar bij een volgend project is het belangrijk een beter evenwicht tussen die belangen te vinden.”



Wethouder Wijnte Hol, verantwoordelijk voor het bouwproject, heeft het rapport gisteren ook ontvangen. ,,Maar dat wil ik eerst goed lezen en intern bespreken, voor ik met een inhoudelijke reactie kom.”