Overlijden jonge voetballer maakt nog veel los in Elst: uitgestelde derby nu voor het goede doel

Deze Arnhemmers willen een nieuw queercafé: hier moeten alle gays, bi’s en transgen­ders zich thuisvoe­len

Arnhem heeft te weinig bars en cafés voor queers - mensen met een andere seksuele identiteit of gender. Dat stellen de initiatiefnemers van Queer Collective Arnhem, die een crowdfunding zijn gestart om een café voor deze doelgroep te openen in de stad: ,,Iedereen moet welkom zijn. Daar is nu écht behoefte aan.”