‘Pa, we komen in de gazet!’ Supporters ‘Coley Parry-club’ Prato Eisden in Driel voor oefenduel met Vitesse

De oefenwedstrijd Vitesse-Patro Eisden in Driel was dinsdagavond een clash tussen twee clubs van Amerikaan Coley Parry. ,,Hij is vriendelijk, toegankelijk en eerlijk.”