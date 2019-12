Paarden ontsnappen en lopen spoor van Betuweroute bij Valburg op

Meeste winkels zijn dicht, maar de sport­school in Zetten is wél open

25 december ZETTEN - In navolging van het succes vorig jaar op Tweede Kerstdag, is sportschool ‘Living Healthy’ in Zetten dit jaar ook op Eerste Kerstdag open. Waar de supermarkten in de buurt gesloten zijn en er niemand op straat te vinden is, kunnen bezoekers van de sportschool alvast de kilo's van kerstavond proberen kwijt te raken.