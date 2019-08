Partijen tonen interesse voor doorstart winkels Bakkerij van der Wal Jolink

Bejagen bruine rat bij Betuwse boerenbe­drij­ven blijft keiharde noodzaak

15 augustus ELST - Eind 2014 geleden begon Wil Peperkamp met het bejagen van ratten met een warmtebeeldkijker op zijn geweer. De resultaten waren in het eerste jaar verbluffend, maar nog steeds blijkt het na bijna vijf jaar hard nodig de populatie bruine ratten in de Betuwe in bedwang te houden.