Pas na de zomer duidelijkheid over verlenging A15, marathonzitting van start

Column Binnendijks Veel pit en weinig vlees; De Betuwse kers lijkt bijna verleden tijd

21 juni Van kersenbomen kan ik twee keer per jaar intens genieten. Eerst in het voorjaar als de boomgaard is aangekleed met het witte bewijs dat de lente is begonnen. En een paar weken later opnieuw, als er vijftig tinten rood tussen het groen hangen.