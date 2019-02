Patricia Hoytink-Roubos nieuwe burgemeester Overbetuwe

Hoytink-Roubos wordt in april officieel benoemd. Ze is momenteel wethouder voor het CDA in de gemeente Berkelland en woont in Ruurlo. Ze gaat verhuizen naar Overbetuwe.

PvdA-raadslid Elbert Elbers, voorzitter van de vertrouwenscommissie die ook de sollicitatiegesprekken voerde, spreekt van een verbindende burgemeester. ,,We hebben haar twee keer gesproken en we hebben het over een burgermoeder waar wij alle vertrouwen in hebben. Ze komt authentiek over en draagt geen masker.”