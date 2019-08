Pepijn (16) uit Elst wil Ugandese scholieren helpen met zijn stichting in oprichting

‘s Avonds meer licht op straat in centrum van Elst

10 augustus ELST - Wandelaars en fietsers hoeven zich ‘s avonds niet lang meer te ergeren aan het donkere gat in de Dorpsstraat in Elst. Want in het najaar gaat een langgekoesterde wens van ondernemers en bewoners in vervulling: de katholieke Werenfriedkerk komt in het licht te staan.