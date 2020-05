Personeel AH Elst gaat winkelkar ‘binnen 7 seconden volledig reinigen zonder handen’

De ontsmetter is een machine waar de winkelwagen ingezet moet worden. Door middel van UV C-licht zou het bacteriën en virussen doden zonder dat er een sopje aan te pas komt. Het personeel rijdt de winkelwagen in het apparaat, en houdt vervolgens een seconde of zeven het voetpedaal ingedrukt. De kar wordt zo van onder tot boven ontsmet, stellen de makers.



Twee weken geleden stond de eerste versie van het apparaat bij de Albert Heijn in Bennekom voor een eerste test. Na Bennekom was de AH in Nijkerk aan de beurt, gevolgd door de Plus in Bennekom. Het testen is inmiddels voorbij, waardoor het winkelpersoneel in Elst mag gaan werken met een verbeterde versie van de machine.