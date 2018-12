Persoon overlijdt nadat auto in Rijn bij Randwijk belandt

video Tijdens de oorlog verstopte jam verhuist naar het museum

7 december NIJMEGEN / GROESBEEK / OOSTERHOUT - Enthousiast begint Thijs van Woerkom (84) uit Oosterhout met het opendraaien van een minstens zeventig jaar oude pot jam. Alsof hij weer in de conservenfabriek Bato staat, die zijn opa aan het begin van de vorige eeuw in het dorp begon. Een grote collectie conserven zijn gevonden tijdens de verbouwing van een huis aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen en werd gisteren naar het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek gebracht.