Pleinfeest Herveld heeft geluk met Snollebollekes

Het Pleinfeest is de afsluiting van de SJOC Avondvierdaagse in Herveld-Andelst, dit jaar voor de 48e keer gehouden. De optredens hebben plaats in de tent op het Dorpsplein, vlakbij zalencentrum De Hoendrik. Snollebollekes, die eerder deze maand tweemaal in een uitverkocht GelreDome optraden, zijn niet de enige grote namen. Ook 2 Brothers on the 4th Floor, wereldberoemd in de jaren negentig van de vorige eeuw, en volkszanger René Froger komen naar het Betuwse dorp. ,,Met dank aan de nodige sponsors en adverteerders. Want anders kun je dergelijke namen niet halen”, vertelt Janssen.