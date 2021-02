Poging fietspontjes weer in vaart te krijgen: ‘Ik proef nogal wat huivering’

Uiterwaarde exploiteert tien kleine pontjes over Waal, Rijn, Lek, Maas en Linge en daar moet dit jaar het elfde exemplaar over de Waal bij Bemmel bijkomen. Omdat op zo’n bootje nauwelijks afstand kan worden gehouden én veel van de vrijwillige schippers en kaartjesverkopers gepensioneerden zijn, is vorig jaar het hele toeristische seizoen overgeslagen.

Vrijwilligers inventariseren

,,Maar nu inventariseren we toch hoe de animo onder de vrijwilligers is. Als er genoeg zijn en het is qua pandemie verantwoord, dan willen we toch proberen in mei voorzichtig weer beperkt op te starten’’, zegt Uiterwaardedirecteur Alex Kwakernaak.



Een volledig vaarschema ís voorlopig niet aan de orde. ,,Ondanks dat deze oudere vrijwilligers vrij vlot worden ingeënt of al een prik hebben gehad, proef ik ook nogal wat huivering.” Kwakernaak wil proberen te starten met de weekenden, zoals dat altijd al in mei het geval is, maar dat schema nu wellicht wat langer aan te houden.



Als er gevaren gaat worden, zal dat tussen Heteren en Renkum met de nieuwe elektrische pont zijn. Die wordt momenteel gebouwd in Heerewaarden.