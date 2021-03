Politie controleert busjes pakketbezorgers op A325

UPDATE Het grote tellen in de Betuwe is begonnen, eenzame Elstenaar meldt zich voor toezicht

17 maart GENDT/ ELST - Terwijl in sporthal De Helster in Elst inwoners van Overbetuwe hun stem uitbrengen worden in diezelfde hal al de maandag en dinsdag uitgebrachte stemmen geteld. Een bijverschijnsel van corona, want bij eerdere verkiezingen begon het tellen pas na het sluiten van de stembussen.