Politie haalt Arnhemmer met ‘wrak’ van de A15 bij Oosterhout

‘Weggeefdag’ in Driel is schot in de roos in de strijd tegen de armoede

17 februari DRIEL - Het werk van Helpende Handen, het Driels project in de strijd tegen armoede, is hard nodig, zo bleek dit weekend tijdens de druk bezochte 'Weggeefdag’ van de stichting in Ons Gebouw naast de protestante kerk in het dorp.