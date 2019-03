Politie plukt drietal van de A50 dat rondrijdt met gestolen kluis vol spullen

Breekijzers

In de rugzak vond de politie niet veel later allerlei inbrekerswerktuigen. Zo vonden ze onder meer breekijzers, handschoenen, zaklampen en een slijptol. De sieraden, munten en papieren doken op nadat een specialistisch bedrijf de kluis had geopend. Uit de politiesystemen kwam naar voren dat de kluis op 9 maart in een dorp in Friesland was weggenomen bij een inbraak. De eigenaren krijgen hun spullen weer terug.