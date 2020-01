Politie ramt auto tijdens achtervolging door Valburg en Elst

Strijd om strate­gisch gelegen Zetten in januari 1945 is (bijna) vergeten

6:53 ZETTEN - Drie dagen lang werden er in januari 1945 bloedige man tegen man gevechten gehouden in het dorp Zetten. De strijd tussen Duitsers en geallieerden was hevig, maar de burgers waren richting Brabant en Limburg geëvacueerd. Zetten was net als vele andere dorpen in de Betuwe een militaire zone.