Politie samen met brandweer de Rijn op in strijd tegen te hard varen

Afgelopen weekeinde ging de politie er al twee keer op uit met hulp van de Wageningse brandweer. Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen had eerder meer toezicht beloofd na aanhoudende klachten over hard varende boten en jetski's. Agenten stapten zaterdag en zondag aan boord van de boot van de Wageningse brandweer.

Tijdens de controles werden drie bonnen uitgeschreven, zegt teamchef Hajo Bersee. ,,We vonden in de vaargeul bijvoorbeeld een zwemmer die de Rijn over zwom. Dat is echt levensgevaarlijk.''

Schrik

Van Rumund is geschrokken van beelden die watersporters maakten van hard varende speedboten en jetskiërs die zeilende waterscouts en roeiers in gevaar brengen. Begin juni schoten 48 speedboten over de Rijn.

Van Rumund heeft steun gezocht bij collega's van aangrenzende gemeenten om samen een beroep te doen op Rijkswaterstaat om de vaarsnelheid op de Rijn te verlagen. Na Overbetuwe en Neder-Betuwe heeft ook burgemeester Agnes Schaap van Renkum haar steun toegezegd. Ze vindt het een goed initiatief en deelt de zorg dat te hard varen gevaarlijke situaties op het water kan opleveren.