Politie sluit cellen in Ede, Tiel, Doetinchem, nieuw arrestantencomplex in Elst voor heel de regio

Doetinchem/Tiel/Nijmegen/Arnhem - De arrestantencellen in de politiebureaus van Doetinchem, Deventer, Ede en Tiel worden opgeheven. Agenten in plattelandsgebieden als de Achterhoek, Vallei en Rivierenland moeten straks uren rijden om arrestanten op te kunnen sluiten. Burgemeesters vinden het politieplan onverantwoord.

De burgemeesters verzetten zich. Zij willen niet dat agenten na een arrestatie van een winkeldief langdurig uit hun streek weg zijn omdat ze een arrestant wegbrengen. Ze zijn dan niet in de noodhulp (112-meldingen) inzetbaar. Zeker in de landelijke gebieden is er al nauwelijks politie beschikbaar, stellen de burgemeesters.

Quote Wanneer de plannen doorgaan heeft dat onverant­woor­de gevolgen, met name ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden Mark Boumans, Burgemeester Doetinchem

Het sluiten van de politiecellen in Oost-Nederland gebeurt uit bezuinigingen en vanwege het gebrek aan personeel. Ook de cellen in de politiebureaus van Arnhem en Nijmegen verdwijnen. Tussen beide steden in wordt een gloednieuw arrestantencomplex gebouwd, voor boeven uit het midden, zuiden en oosten van Gelderland. De politie heeft daarvoor in Elst, vlakbij de A15, een bouwlocatie op het oog.

De politie Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) wil in Overijssel alleen de politiecellen in hoofdstad Zwolle en het Twentse Borne openhouden. In Borne staat sinds enkele jaren een nieuw complex met veertig cellen.

Cellen worden optimaal gebruikt

De burgemeesters in de Achterhoek maken zich grote zorgen, zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Wanneer de plannen doorgaan heeft dat onverantwoorde gevolgen, met name ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden. Er is dan al weinig politie beschikbaar.

Als deze dan ook nog uit het gebied moeten voor arrestantenvervoer blijft er misschien maar één auto over in een gebied zoals de West-Achterhoek. De rijtijd bijvoorbeeld van Vorden naar Netterden is meer dan een uur.” Volgens Boumans worden de cellen in het politiebureau van Doetinchem juist optimaal gebruikt. ,,De drie basisteams in de Achterhoek en IJsselstreek werken hierin goed samen.”

Eis: een aparte vervoersdienst

De burgemeesters eisen dat er voor de gehele Eenheid Oost een aparte vervoersdienst wordt opgericht. Agenten die een verdachte oppakken kunnen dan de arrestant overdragen en in hun werkgebied blijven.