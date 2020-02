Politie valt illegale hondenfokkerij binnen in Heteren

In het gebouw is een nog onbekend aantal verwaarloosde dieren gevonden. Het is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden.



De politie is met groot materieel ter plaatse, agenten die betrokken waren bij de inval droegen kogelwerende vesten. Bij de woonboerderij waren rond 15.30 uur zeker tien politieauto’s aanwezig.



De politie was vorige week ook bij de woonboerderij, toen werd gezocht naar wapens.