Politie voorkomt grote vechtpartij in Zetten en schakelt helikopter in

Avondvier­daag­se wil nu niet om geld vragen bij sponsoren

25 maart HERVELD/ANDELST - De SJOC-avondvierdaagse in Herveld/Andelst is één van de oudste en grootste wandelfestijn in de regio. Die zou op 2 juni van start kúnnen gaan, maar toch is het evenement - incluis feestweekend - voor dit jaar geschrapt.