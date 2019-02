Politiek in Berkelland over burgemeester Overbetuwe: ‘Dat onze Patries gaat, is een groot verlies’

Arnold Kion, Gemeentebelangen Berkelland: “Dat onze Patries gaat, is een groot verlies. Waarom? Omdat ze zo goed is. Zij is iemand die graag op de mensen afgaat. Ze gaat graag de boer op. Bestuurlijk vond ik haar erg goed. Ze heeft hier de portefeuille wonen, is erg bezig geweest met de krimp van de bevolking. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze zeer bekwaam is.

Groot verlies Berkelland

Hans Boxem, VVD Berkelland: “We zien haar met lede ogen vertrekken. Natuurlijk hadden we gezien dat ze haar cv, met het aannemen van nevenfuncties, gereed aan het maken was voor het burgemeesterschap. Het verbaast me wel dat ze meteen zo'n grote gemeente krijgt. Als Patricia ergens verschijnt, verschijnt er ook iemand. Ze bereidt zich terdege op zaken voor.



Ze kent haar zaakjes, is wars van politieke spelletjes. Zij was de beste wethouder in Berkelland, ze was mijn maatje in de coalitie. Overbetuwe krijgt een goede burgemeester aan haar, ze zal 24 uur per dag klaar staan. Voorop gaan in de polonaise met carnaval zal ze niet. Ze houdt een beetje afstand. Met de ambtsketen om zal ze zich keurig gedragen.”

Quote Het is geen verrassing dat ze de ambitie had burgemees­ter te worden. Ze is een vrouw die niet makkelijk van haar stuk te brengen is. Han Boer, D66 Berkelland

Een dame die haar mannetje staat

Han Boer, D66 Berkelland: “Het is geen verrassing dat ze de ambitie had burgemeester te worden. Ze is een vrouw die niet makkelijk van haar stuk te brengen is. Dossiervreter is geen leuk woord, maar ze is iemand die de zaken inhoudelijk zeer goed kent. Ze heeft een uitgesproken standpunt en ze zal dat niet makkelijk verlaten. Je kunt dat positief en negatief zien; in sommige dossiers had ze van mij wat meer mogen bewegen. Maar ze is absoluut een dame die haar mannetje staat.”