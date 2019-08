Politiek Overbetuwe wil meer inzicht in winsten zorginstellingen

Kan zwembad De Leigraaf in Zetten open blijven? Onderzoek moet helderheid verschaf­fen

26 augustus ZETTEN - De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe gaan samen met exploitant de Drie Essen onderzoeken of zwembad De Leigraaf in Zetten open kan blijven. De huidige exploitatievergoeding vanuit Overbetuwe, 243.000 euro per jaar, stopt in 2023.