Pomp bevat diesel in plaats van benzine, auto’s vallen stil

update Auto op de kop op de Rijnbrug zorgt voor file op A50, omleiding ingesteld

9:07 HETEREN - Op de Rijnbrug tussen Renkum en Heteren is vanochtend kort na 08.00 uur een auto over de kop gegaan. Het voertuig lag tot ongeveer 08.45 uur op de kop op de rijbaan richting het zuiden. Daardoor was een klein uur slechts een van de drie rijstroken beschikbaar. Dat zorgt voor file op de A50 richting Nijmegen.