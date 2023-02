Primeur in Zetten: carnavalsoptocht in dorp zonder roomse tradities

met videoCarnavalsfestiviteiten op straat in Zetten: het lijkt vloeken in de protestantse kerk. Maar benoem het als leuke kinderactiviteit en twee van de drie basisscholen omarmen het feest der zotheid.

Het is wennen in het dorpscentrum. Een letterlijk bonte stoet met zo’n driehonderd kinderen trekt op vrijdagochtend voorbij. Een primeur voor Zetten, al eeuwen verstoken van roomse tradities.

Twee scholen doen mee. De openbare Okkernoot en de meer vrijzinnig protestantse Lammerts van Buerenschool. ,,We hebben de Van Lingenschool, de wat ‘zwaardere’ school, netjes gevraagd of zij ook interesse had, maar zij heeft vriendelijk bedankt”, zegt Kim Berg, actief ouder bij de Lammerts van Bueren én organisator.

Haar vriend is leraar bij De Okkernoot én lid van de Raad van Elf bij de Deurdouwers in Herveld/Andelst. ,,Van origine komen we allebei ‘van onder de Waal’ en zijn dus bekend met carnaval. Er waren al wat kleinschalige carnavalsactiviteiten op beide scholen, maar nog nooit tezamen en al helemaal niet hier in Zetten zichtbaar op straat.”

Weken druk met versieren fiets of wagen

Om een stap te maken, werd een vergunning bij de gemeente Overbetuwe aangevraagd en verkregen. Ruim twintig verkeersregelaars waren ingezet om de optocht zo veilig mogelijk te maken. Het enthousiasme was volgens Berg op beide scholen bijzonder groot. ,,De kinderen zijn allemaal druk bezig geweest met het versieren van fietsen en wagens.”

Ook een stuk of 25 Oekraïense kinderen die op de Lammerts van Bueren zitten, deden mee. ,,Voor hun gemoedstoestand hebben we de kinderen gevraagd zich niet te verkleden als militair.”

Quote Er lopen ook zo'n 25 Oekraïense kinderen mee en daarom hebben we alle kinderen van beide scholen verzocht om geen militaire uniformen te dragen Kim Berg, organisatie eerste carnavalsoptocht Zetten

Negatieve reacties heeft ze vanuit het dorp níet gehad. ,,We hebben nogal wat mensen gesproken, zeker directe buren, omdat de straat even afgezet was. Maar allemaal vonden ze het vooral fijn dat er een leuke feestactiviteit voor al die kinderen tezamen op touw is gezet. En het zorgde voor wat levendigheid in Zetten.” Carnavaleske levendigheid die tot nu toe onbekend was, maar mogelijk een traditie wordt.

