Primeur voor Nederland: niet hond, maar wolf beet drachtige geit dood in Randwijk

Volgens deskundigen is het voor het eerst in Nederland dat een wolf een geit doodt. Tot nu toe waren uitsluitend schapen doelwit van wolvenaanvallen. Het incident in Randwijk was ook eigenlijk al afgedaan als een actie van een hond. Maar toen werd een dag later in Buurmalsen, een afstand van hemelsbreed zo’n 30 kilometer, een wolf gesignaleerd.



Dat was aanleiding voor nader onderzoek, vertelt Glenn Lelieveld, deskundige van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. ,,In een meidoornstruik boven de plek waar de geit stond, werd een pluk haar gevonden. Daaruit kon genetisch materiaal worden gehaald. Uit DNA-onderzoek bleek vervolgens dat het toch ging om een wolf.” Of het inderdaad het dier betreft dat bij Buurmalsen werd gespot, is nog niet duidelijk.