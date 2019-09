Prins Charles bij Polenherdenking in Driel

In september 1944 voerden de Polen onder leiding van generaal Sosabowski luchtlandingen uit bij Driel. In het dorp aan de Nederrijn wordt hun inzet jaarlijks in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders herdacht. De aanwezigheid van Charles heeft te maken met het feit dat het 75 jaar geleden is dat de operatie werd uitgevochten. Zijn komst naar Driel is toch opmerkelijk. Market Garden, zoals de operatie werd genoemd, werd door de Britse en Poolse troepen verloren van de Duitsers. Dat was voor de Engelsen een bittere pil en die legden een groot deel van de schuld bij de Poolse troepen van Sosabowski.

Waardering voor Poolse inzet

Gebrek aan waardering voor de Poolse inzet had ook te maken met de koude oorlog. Het communistische Polen wilde niets met de vrije Poolse parachutisten te maken hebben en ook in het westen was er weinig waardering voor hun inzet.



Dat veranderde na het vallen van het ijzeren gordijn. De Poolse paratroepen kregen alsnog hoge (Koninklijke) onderscheidingen en ook generaal Sosabowski kreeg eerherstel.



De komst van de Britse kroonprins naar de Polenherdenking is ook een teken dat de Poolse inzet in de slag op beide oevers van de Rijn anno 2019 hogelijk wordt gewaardeerd. Charles was in 2004 ook aanwezig bij herdenkingen, maar bezocht toen Ede. Eerder was hij ook aanwezig in Oosterbeek en Arnhem.



Prins Charles is zaterdag niet de enige hoogwaardigheidsbekleder die de herdenking in Driel bijwoont. Ook Minister Ank Bijleveld (defensie) is aanwezig net als de Poolse (onder) minister van defensie, Marcin Czepelak. Ook de ambassadeurs van Polen, Groot-Brittannië, Canada en Amerika zijn aanwezig, naast tal van andere hoogwaardigheidsbekleders uit binnen en buitenland.