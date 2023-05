Problemen op de woningmarkt? Niet in Heteren: ‘Ook interesse uit Arnhem en Nijmegen’

Nieuwbouwproject Park Julianaweide in Heteren, dat 54 woningen omvat, is helemaal uitverkocht. Tot groot genoegen van makelaar Gerard Timmer. ,,Mensen stonden echt in de rij. Dit project is populair. We hebben alle woningen eigenlijk zonder moeite kunnen verkopen.”