Problemen op het spoor tussen Arnhem en Nijmegen voorbij

Verkeers­cha­os rond Nijmegen door storing matrixbor­den boven A50

21:24 EWIJK - Door een storing in matrixborden boven de A50 nabij knooppunt Ewijk is er vanavond rond 17.30 uur op zowel de A50 als de A73 een tientallen kilometers lange file ontstaan. Verkeer liep daardoor in heel Nijmegen vast. Ook in Grave stond verkeer vast op alternatieve routes.