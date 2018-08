ProRail dreigt: 'Boete voor iedereen die met één blote teen een spoorbrug op stapt'

Fataal

Personen die zich dichtbij het spoor wagen, zijn een grote bron van ergernis voor de spoorbeheerder. Naast het gevaar waarin ze zich begeven, zorgen ze ook voor bijna 30 procent van alle treinvertragingen.



Controleurs gaan meestal ter plaatse na meldingen van machinisten. ,,De meldkamer bepaalt vervolgens of het treinverkeer langzamer moet rijden, of zelfs moet worden stilgelegd.’’



Hij kan niet aangeven hoeveel boetes er recent zijn uitgeschreven voor dit vergrijp. ,,De boetes die we uitdelen vallen namelijk onder ‘spoorlopers’. We hebben wel een grote toename van meldingen dat mensen langs het spoor, en dus ook op bruggen lopen.’’



Spoorlopen kan een fatale afloop hebben. Zo overleden in de zomer van vorig jaar twee jongens nadat ze op het spoor bij Elst waren gegrepen door een trein.