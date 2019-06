Protest met bitterkoekjes tegen railterminal Reeth bij bijeenkomst GroenLinks in Arnhem

De omwonenden moeten de komst van die terminal slikken, hoe bitter ook. Toch zijn ze dat niet van plan. Een gang naar de rechter is al zeker maar de pijlen richten zich gisteren bij het Provinciehuis in Arnhem vooral op GroenLinks. Die partij zei voor de verkiezingen nog zich actief tegen de komst van de RTG te verzetten, maar leverde dat verzet voor deelname aan de 'Gelderse regering’ in. Vanavond kwamen de leden van GroenLinks op het Provinciehuis bijeen om het coalitieakkoord te bespreken. Inwoners uit Overbetuwe kwamen hen op bitterkoekjes trakteren, om zo hun afkeuring over de draai van GroenLinks duidelijk te maken. Maar ook intern is er kritiek.

GL Overbetuwe is en blijft tegen

Fractievoorzitter Hanno Krijgsman van GroenLinks in Overbetuwe is duidelijk. ,,GroenLinks Overbetuwe is en blijft tegen de komst van de railterminal en zal er alles aan blijven doen om te voorkomen dat deze er komt.



Tijdens het debat van Overbetuwe Overbelast in Valburg gaven CDA en PvdA aan dat zij bereid waren de komst van de railterminal te heroverwegen op basis van nieuw onderzoek naar nut en noodzaak ervan.



,,GroenLinks Overbetuwe begrijpt niet waarom dit onderzoek niet is opgenomen in het coalitieakkoord. Wanneer nog onduidelijk is wat de kosten en opbrengsten van de RTG voor de samenleving zullen zijn, zowel op gebied van welvaart en welzijn, is het onverantwoord dit plan door te laten gaan.”