Pruimenteler Wim (23) is dolgelukkig tussen zijn 11.000 bomen

Wim rekent uit dat zijn pruimenvelden 220 ton CO2 uit de lucht halen. „CO2-positief dus en dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Die winst is voor de inwoners van de regio Arnhem-Nijmegen.”



Nog meer duurzaamheid: Wim wijst op konijnenkeutels en knaagsporen. ,,Hier ontstaat een eigen ecosysteem met muizen en buizerds. Je staat hier midden in de natuur. Mooi toch?” Op en top duurzaam, met oog voor de samenleving. Wim raakt er niet over uitgepraat.



Heeft hij tijd voor hobby’s? Wim schiet in de lach. ,,Eten en slapen, dat doe ik ernaast. Ik zit wel bij de vrijwillige brandweer in Valburg. Mijn werk hoort bij mij, ook als ik een relatie zou krijgen. Sinds een jaar woon ik op mezelf in Slijk-Ewijk, tegenover het bedrijf van mijn vader. Fijn, want dan kan ik nog aanschuiven voor het avondeten van mijn moeder.”



De christelijke Wim werkt zes dagen per week, behalve op zondag. ,,Dat is belangrijk voor me, want zonder die rustdag trek je het harde werk echt niet.” In 2020 wordt de eerste oogst verwacht, maar hij weet ook dat een boer niet alles zelf in de hand heeft. ,,Als God beslist dat er een hagelbui over mijn veld trekt, kan alles anders lopen.”