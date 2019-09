PvdA breekt lans voor wietkweek in Betuwe: ‘Stabiele inkomstenstroom kan tuinbouw helpen’

De PvdA in beide gemeenten staat open voor het kweken van legale wiet in de kassen van Lingewaard en of Overbetuwe voor de steden Arnhem en Nijmegen. Die zijn door het Rijk aangewezen als deelnemer aan de vier jaar durende proef met legaal geweekte wiet, die in 2021 moet beginnen.



Een plan dat zijn schaduw vooruit werpt. De gemeenteraden in zowel Overbetuwe als Lingewaard zijn zeer kritisch en geven aan niet op het kweken van wiet voor de grote buren in het noorden en zuiden te zitten wachten.

Wind uit de zeilen

Kortzichtig stellen fractievoorzitters Maarten van den Bos en Elbert Elbers namens PvdA in Lingewaard en Overbetuwe.



,,Partijen die nu de hakken in het zand zetten en op voorhand weigeren na te denken over de mogelijkheden van kweek in onze gemeenten lijken zich onvoldoende te realiseren dat de proef juist bedoeld is om criminelen de wind uit de zeilen te nemen.’’



In zowel Lingewaard als Overbetuwe worden regelmatig hennepplantages op zolders en in schuren gesloten, stellen zij vast. ,,Dan is het onze dure plicht om te proberen daar wat aan te doen”, stellen Van den Bos en Elbers.



,,Lokale ondernemers staan positief tegenover deze proef. Wie zijn wij dan als politiek om daar op voorhand zo afwijzend op te reageren. De glastuinbouw komt uit een moeilijke periode en staat voor grote uitdagingen.’’



Een stabiele inkomstenstroom kan helpen om de tuinbouwsector in de regio te versterken, meent hij. ,,Dat zijn overwegingen die we niet zo maar terzijde mogen schuiven, uit angst voor wat we nog niet weten”, stelt Van de Bos die daar deze maand een discussie in de gemeenteraad over wil voeren.

Lokale afweging