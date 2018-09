PvdA: Geen verbetering Heldring, dan dicht

Ook andere fracties noemen de berichten over de Heldringstichting schokkend. ,,Als deze verhalen kloppen dan vraag je je af waarom er door de inspectie niet ingegrepen is. Juist als het om kwetsbare jongeren gaat is het extra belangrijk dat loverboys geen toegang hebben tot het terrein”, stelt Maarten Hijink van de SP.



Ook in de regio schrikken bestuurders van de berichten. De Nijmeegse wethouder Bert Frings wil op korte termijn overleg met zijn collega-wethouders over de situatie. De gemeenten in de regio betalen samen mee aan de instelling.



De Heldringstichting laat op de eigen website weten geschrokken te zijn van de berichten maar ontkent dat de veiligheid van de jongeren in gevaar is. Wel zegt de instelling de ‘maatschappelijke problematiek te herkennen die de journalisten schetsen.’ Kuiken is niet tevreden met de reactie. ,,Ook het onderzoek van het Openbaar Ministerie toont aan dat er iets mis is. Dan kun je niet als instelling zo stellen dat de kinderen niet in gevaar zijn.”