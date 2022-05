PvdA komt met motie voor aanstellen wooncoach in Overbetuwe

De PvdA geeft daarmee gevolg aan de oproep van Loes van Rossem uit Elst. Van Rossem kwam eerder dit jaar inspreken bij de presentatie van het nieuwe gemeentebestuur in Overbetuwe en is ook een petitie begonnen om een wooncoach aan te stellen.

Roep om wooncoach in Overbetuwe: ‘Senioren hebben het gevoel in de steek gelaten te worden door politiek’

Van Rossem verwees daarbij naar andere gemeenten in de regio waar al een wooncoach actief is, net als de PvdA in de motie die op 24 mei op de agenda staat. Een wooncoach assisteert ouderen bij het vinden van een kleinere woning, bij voorkeur in het eigen dorp. Op die manier zijn niet alleen de ouderen in kwestie geholpen, maar komt er ook weer een grotere (huur)woning vrij voor gezinnen wat weer goed is voor doorstroming op de woningmarkt.