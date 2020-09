Railterminal in Reeth komt er, maar ietsje anders: ‘Het is beter het hele plan nu al in de prullenbak te gooien’

Creatief Collectief Elst pakt corona­proof de draad weer op

20 augustus ELST - Met een bezemsteel geven bestuurslid en docent Els Mathijssen en voorzitter Ans Blom de afstand tussen de werkplekken aan. De tafels zijn zodanig opgesteld dat er tussen alle cursisten anderhalve meter ruimte is. Als in september de lessen van Creatief Collectief Elst beginnen, drukken ze de deelnemers op het hart op hun plek te blijven. En vooral niet te gaan lopen om bij elkaar naar schilderij of beeldhouwwerk te gaan kijken.