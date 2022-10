Ramkraak op juwelier in Zetten, omwonenden duwen brandende bestelwagen weg en voorkomen dat vuur overslaat

De rampalen werden omzeild, omdat de container er tussendoor kon. Na de kraak hebben de inbrekers de bestelwagen vermoedelijk in brand gestoken en zijn ze gevlucht op een scooter. Buurtbewoners hebben het brandende voertuig de weg opgeduwd, zodat het pand niet in de brand vloog.



De vluchtscooter werd rond 05.30 uur gevonden door een krantenbezorger aan de Bellefleur, maar van de daders ontbreekt ieder spoor. De technische recherche van de politie onderzoekt de ramkraak. Of er iets buit is gemaakt is nog onduidelijk. Wel is het bekend dat de inbrekers binnen zijn geweest.