Rare jongens die Romeinen, ook op de bruiloft, blijkt in Elst

Hij noemt zich de flamen Dialis, ofwel de hogepriester van Jupiter, de oppergod. De priester is in dit geval Jeroen Erven uit het Belgische Tienen. De andere hogepriester van dienst is een rol die gespeeld wordt door de Italiaan Pino Giampieri.



Dat bij de Grote Kerk op de derde zaterdag in juli een Romeinse bruiloft wordt nagespeeld door toneelgroep Corbvlo is gezien de geschiedenis van Elst niet zo vreemd. Onder de kerk is immers een Romeinse tempel te vinden.



Het is dan ook logisch dat de museumcommissie van de Protestantse Gemeente Elst de Romeinse aanwezigheid in Elst steeds onder de aandacht brengt.