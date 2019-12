Reclassering biedt tweede kans voor vrouw uit Elst die honden te slecht verzorgde

De politierechter in Arnhem vindt bewezen dat de vrouw twee ondervoede honden samen in een te kleine bench in haar woning had, terwijl zij het te lang zonder geschikt voer en drinkwater moesten stellen. De vermagerde Staffordshire terriers hadden geen schone ligplek en een van de honden had een cyste en een kapotgekraste kop. In de buurt was geklaagd over overlast.